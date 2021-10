Neymar, «une déclaration terrible pour le PSG»

Neymar partageant ses états d’âme au détour d’une interview et allant jusqu’à évoquer la fin de sa carrière, le signal envoyé est déplorable pour le PSG selon Jérôme Rothen.

C’est l’interview buzz du week-end: Neymar confessant à la plateforme DAZN une lassitude certaine – pour ne pas dire plus – et voyant dans l’échéance qatarienne de 2022 une probable dernière Coupe du monde dans sa carrière.

«Je la vois comme ma dernière parce que je ne sais pas si j’ai la force mentale pour rester dans le football», souffle le Brésilien de 29 ans, qui rappelons-le a dernièrement prolongé son bail avec le PSG jusqu’en juin 2025 – plus une saison en option.

Pour Jérôme Rothen, cet aveu de l’Auriverde est un nouveau caillou dans les crampons du club de la capitale. «Neymar est un joueur fabuleux quand il est en forme. Le problème, c’est qu’il est dans une mauvaise phase. Et là, c’est une déclaration terrible pour le PSG. Ça manque d’entrain, d’enthousiasme.

Quand on lit entre les lignes, le PSG, il s’en fout. Il y a l’amour qu’il a le Brésil, pour essayer de gagner une Coupe du monde. Sa dernière chance, ce sera au Qatar dans un an. Mais j’ai envie de lui rappeler ses devoirs.

Quand tu es un joueur de cette catégorie-là, que tu es la figure emblématique d’un club depuis plus de quatre ans, que tu as prolongé de cinq ans et que tu as décidé de donner la fin de ta carrière au PSG, tu ne peux pas déclarer ça !»

Le PSG systématiquement dénigré ?