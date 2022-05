Neymar surprend tout le monde : «C’est le meilleur joueur du moment…»

«Qui a été le meilleur joueur de l’année footballistique 2021/22 ?». Nous sommes convaincus que la plupart répondraient à cette question par les noms de Karim Benzema ou Thibaut Courtois.

Eh bien, Neymar ne l’a pas fait. Et non, il n’a pas non plus donné la pole position à Lionel Messi ou à Robert Lewandowski.

Dans une interview qu’il a accordée à TNT Sports Brazil, le 10 Paris Saint-Germain placé son compatriote Vinicius Junior comme meilleur joueur de l’année.

Il a souligné les performances de son coéquipier Kylian Mbappé et du capitaine du Real Madrid Karim Benzema. Cependant, et bien qu’il ait avoué ne pas avoir suivi beaucoup de matchs cette saison, son choix s’est porté sur l’ailier gauche du Real Madrid.

«Le meilleur du monde cette année ? Vinicius Junior. Mbappé a fait une grande saison, Benzema aussi. Mais d’après ce que j’ai vu, c’est-à-dire très peu de football, je vais être honnête, je pense que Vini».

Karim Benzema a placé Vinicius dans le TOP 5 mondial. Roberto Carlos l’a placé dans le TOP 3 et maintenant Neymar, laissant de côté ses partenaires Messi et Mbappé, l’a placé numéro 1.

Vinicius a été une véritable star et est sans aucun doute l’un des joueurs de la saison. Mais nous ne sommes pas d’accord avec le meilleur joueur brésilien. Il serait difficile; voire impossible de le mettre au-dessus de Thibaut Courtois et Karim Benzema.

Cela dit, l’écoute de KB9, Roberto Carlos et Ney ne fait que confirmer une chose que nous écrivions depuis un certain temps : Vini Jr, à seulement 21 ans, est déjà l’un des meilleurs footballeurs de la planète. Impressionnant ce qu’il a développé sous Carlo Ancelotti.

L’importance de la patience – le soutien du Real Madrid et la confiance de l’entraîneur italien. Il a transformé les erreurs en buts et en passes décisives.

Il a transformé les moqueries en louanges. Et il a transformé les mèmes en premières pages. Le fait qu’il soit présent dans ce genre de notes en dit long.