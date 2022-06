Neymar sur le banc, le renfort de 100 millions que veut Mbappé pour le PSG

Le Paris Saint-Germain cherche à améliorer une campagne qui s’annonçait mémorable et a fini par tomber dans l’oubli. C’est pourquoi il est dans un moment de renouveau et de changement dans son effectif, et aurait visé à huis clos, à la suggestion de Mbappé.

Au sein de la planète football, Christopher Nkunku a été l’une des grandes révélations de la dernière campagne en Europe après avoir inscrit plus de 30 buts avec Leipzig. Il fait partie des footballeurs recherchés au niveau international et c’est l’intention de l’équipe parisienne de le fermer.

Le joueur français de 24 ans est non seulement dans le dossier du Paris Saint-Germain, mais aussi ses performances exceptionnelles dans l’équipe saxonne lui ont permis de se faufiler dans l’agenda de certains géants du continent, comme le PSG, Arsenal ou Manchester United

Pourtant, il y a une nette différence entre ces trois clubs, une situation qui pourrait être déterminante pour connaître la décision finale du toujours footballeur de Leipzig.

Contrairement à l’ensemble de la Ville Lumière, ni les Gunners ni les Diables Rouges ne disputeront la prochaine édition de la Ligue des Champions, chose qui met tout en face pour que leur venue à Paris soit possible.

L’international français sait qu’il est au moment idéal pour faire le saut définitif dans sa carrière et, de plus, il pourrait le faire dans un club qu’il connaît très bien puisqu’il a joué pendant de nombreuses années au sein de l’académie des jeunes du PSG.

Cette arrivée est claire qu’elle pourrait être une condamnation pour le Brésilien Neymar. Avec l’arrivée de Nkunku, pour former une attaque avec Messi et Kylian Mbappé, le destin de Ney n’est autre que d’avoir une place sur le banc. Le conseil d’administration français est déçu de ses performances, et cherche donc des alternatives pour lui