Neymar : son message d’anniversaire saisissant pour Sergio Ramos

Les deux joueurs sont de bons amis mais le commentaire du Brésilien laissait beaucoup à désirer.

Neymar est connu pour sa fraternité avec ses coéquipiers. Oui, il a eu ses oublis et ses frictions, mais le caractère plaisant du Brésilien sauve toujours ses relations. En ce sens, le buteur a laissé un message public à Sergio Ramos le jour de son anniversaire.

«Joyeux anniversaire, mon frère», a écrit Neymar dans une histoire Instagram où il semble serrer Ramos dans ses bras alors que les deux étaient rivaux. Le Brésilien au PSG et l’Espagnol au Real Madrid.

Désormais, ils militent dans le club français. Pourtant, de nombreux fans se sont plaints sur les réseaux du message si «froid» et simple de Neymar.

«Je pense que pour être si proche, le commentaire est très simple», «Allez, Ney, tu peux écrire quelque chose de plus émotionnel», sont quelques-unes des réponses.

Cependant, le Brésilien ne ressent que de l’admiration pour Ramos. «C’est un excellent défenseur central qui marque de beaux buts. C’était le meilleur rival que j’ai affronté», avait-il reconnu en 2019 lors d’un tournoi amical Red Bull.

Neymar dévoile son plus gros tatouage

La dernière publication Instagram de Neymar contient une référence précieuse à l’un de ses tatouages les plus grands et les plus célèbres: celui qui couvre presque tout son dos.

«Soyez votre héros», a écrit le buteur au diapason de la phrase qui s’est immortalisée sur sa peau. Mais les détails qui attirent le plus l’attention sont les dessins de leurs super-héros préférés.

Il a Spiderman tatoué sur son épaule gauche et Batman sur son épaule droite. Son fanatisme est tel que lors de la première de «The Batman» à Paris, Neymar a conduit la Batmobile. Il a également des tatouages sur les bras, les jambes, les mains et la poitrine.