Neymar : sa sœur rend les joueurs du PSG fous avec cette photo risquée

La dernière semaine a été très émouvante pour Lionel Messi, qui se sent très heureux et valorisé dans son pays.

Lionel Messi est l’un des joueurs les plus remarquables et médiatiques au monde et, malgré le fait que sa situation actuelle en France n’est pas la meilleure, dans son Argentine natale, c’est le contraire qui se produit, car, après avoir remporté la Copa América et avoir franchi une étape écrasante pour les éliminatoires de la Conmebol, le footballeur a atteint son plus haut point de popularité.

Les critiques et les commentaires sur les niveaux d’engagement de Messi envers son équipe appartiennent au passé et actuellement, le joueur peut profiter de l’affection de ses compatriotes dans n’importe quelle région du pays. En fait, il a récemment eu l’occasion d’assister à un événement à Buenos Aires.

Lionel Messi a été le joueur le plus applaudi lors de la raclée argentine contre le Venezuela à La Bombonera, où il a même eu l’occasion d’être présent au tableau d’affichage. Mais ce n’était pas tout, car le joueur a profité de son séjour dans la capitale argentine et a même pu profiter d’un jeu.

Il s’avère que la star du PSG a été invitée à la pièce «Inmaduros» par les acteurs Adrián Suar et Diego Peretti, avec qui il entretient une bonne amitié. Messi était présent dans l’un des théâtres les plus emblématiques de la ville et certains membres du public ont eu la chance de voir la pièce près de leur siège.

Lionel Messi était rempli d’applaudissements et de remerciements

«Hier, nous étions accompagnés d’une personne d’une autre planète avec sa famille que j’aime tant. Heureux de vous voir rire, merci beaucoup», a écrit Suar sur son compte Instagram, où il a partagé une vidéo de l’ovation que Leo a reçue au théâtre.

Lionel Messi, qui portait un jean, un sweat-shirt Off-White et un masque noir, a apprécié la pièce en tant que membre de plus du public et à la fin, il est monté sur scène pour saluer le casting et recevoir une forte ovation des personnes présentes.