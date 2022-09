Neymar rompre le silence : «J’ai affronté Iker, Buffon, Neuer et Cech mais c’est…»

Dans une interview qu’il a accordée à ESPN FC il y a quelques mois à peine, Karim Benzema a déclaré qu’El Fenómeno était, est et sera toujours sa plus grande idole de football. Il n’a aucun scrupule à accepter qu’il est son footballeur préféré de tous les temps.

«Ronaldo, je l’ai dit et je le répète, il est mon modèle. Le seul attaquant pour qui il accepterait d’être sur le banc, c’est lui. Il m’a fait aimer le football. Zizou était là aussi, mais, à ma place, Ronaldo a été celui qui a révolutionné le rôle d’attaquant.

Pour moi, c’est l’attaquant le plus complet, un modèle. Si vous voulez apprendre quelque chose sur le métier d’attaquant, vous devez voir R9», a déclaré le quadruple champion de l’UEFA Champions League, dans des propos (2021) recueillis sur la chaîne YouTube de l’ESPN FC.

Karim Benzema était un garçon qui rêvait à peine de professionnalisme au moment où Ronaldo était à son apogée. Il l’a vu remporter deux Ballons d’Or, il l’a suivi lors de sa performance épique lors de la Coupe du monde Corée-Japon 2002, il savait qu’il était l’un des meilleurs marqueurs du FC Barcelone et du Real Madrid et qu’il devait faire partie de la génération qui il a admiré que, malgré les blessures graves qu’il a subies, il a pu marquer plus de 400 buts officiels.