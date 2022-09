Neymar répond finalement sur sa situation tendue avec Mbappe

Le couple du moment se serait rendu à Paris, en plein litige que le footballeur entretient avec Shakira.

Gerard Piqué et Clara Chía Martí ne cachent plus leur amour et en pleine rupture médiatique vécue par le footballeur avec Shakira, le couple a décidé de partir en voyage à Paris, où ils ont été capturés aussi affectueux dans un célèbre restaurant.

A son retour de la ville de l’amour, le joueur espagnol et sa nouvelle petite amie ont été pris à l’aéroport de Barcelone et ont à tout moment évité de répondre aux questions de la presse.

Dans une vidéo circulant sur Internet, on peut voir comment Clara Chía Martí, dès qu’elle a vu les caméras d’Europa Press, a accéléré, tirant sa valise dans les couloirs de l’immeuble. De même, Gerard Piqué a préféré garder le silence et n’a souri que lorsque le journaliste l’a interrogé sur sa nouvelle idylle.

À tout moment, Piqué a essayé de rester calme pour protéger sa petite amie de l’insistance des journalistes. Une fois qu’ils ont traversé une autre zone de l’aéroport à laquelle la presse n’avait plus accès, le footballeur l’a prise par la main, lui a donné un tendre baiser quel que soit l’objectif de la caméra, et a poursuivi son chemin vers la sortie.

Les images de la star de Barcelone et de l’étudiant universitaire de 23 ans deviennent virales un jour après que Shakira a rompu le silence sur sa rupture avec le joueur, avec qui elle a été fiancée pendant 12 ans et avec ses deux enfants, ils ont formé l’un des le plus solide de l’émission.

«C’est difficile d’en parler, surtout parce que je suis encore en train de vivre ça et parce que je suis sous les yeux du public, et parce que notre rupture n’est pas comme une rupture normale. Cela a donc été difficile non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants», a déclaré le Colombien.