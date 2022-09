Neymar règle ses comptes avec l’arbitre du match PSG – Maccabi Haïfa

Neymar n’a pas caché sa colère d’avoir reçu un carton jaune pour sa célébration du but du Maccabi. Le Brésilien a célébré les deux mains sur la tête et souriant. L’arbitre aura considéré qu’il manquait de respect au public.

«Manque total de respect pour l’athlète. Ce genre de choses ne peut pas arriver. Je deviens jaune simplement parce que je ne fais rien et je continue à être blessé. Et le juge ? Sans même dire qu’il s’est trompé, il le fera ! Beaucoup de manque de respect», a écrit le Brésilien sur les réseaux sociaux.

Neymar s’est exprimé plus tard, en zone mixte, sur le sujet : «Je viens de rencontrer l’arbitre et je lui ai parlé. Il s’est excusé. Mais maintenant j’ai déjà le carton jaune. C’est un manque total de respect pour les joueurs. Les arbitres doivent être là pour nous protéger. Ce qui m’est arrivé aujourd’hui est très triste. Le football devient ennuyeux et nous ne pouvons pas célébrer. C’est un manque de respect non seulement pour moi, mais pour le football», a-t-il ajouté.