Neymar, Messi… l’attaquant français Kylian Mbappé met les choses au clair

Idole des idoles, la star argentine est aimée de tous grâce à son talent et son humilité. Mais maintenant, c’était à lui de choisir qui sont ses plus grandes références dans le sport, ayant Rafa Nadal, Lebron James et Roger Federer comme favoris.

Lionel Andrés Messi Cuccitini est l’une des figures les plus admirées du football et du sport en général. Les fans, collègues et autres athlètes du monde entier soulignent les exploits de l’attaquant argentin avec le ballon sur un terrain. Cependant, c’était maintenant à son tour de dire qui sont ses idoles dans le sport, surprenant avec plusieurs noms inattendus.

Dans une interview avec le journaliste Jordi Évole, l’attaquant argentin a déclaré que comme tout le monde, il a des athlètes qu’il admire et qu’il suit depuis longtemps.

Au cours de la conversation, le «10» a nommé deux joueurs de tennis exceptionnels, l’un du basket-ball et l’autre de la même activité qu’il a pratiquée toute sa vie.

Messi avec Lebron James sur le campus du FC Barcelone, 2012

«Il y a beaucoup d’athlètes qui sont admirables. Rafael Nadal, Roger Federer, LeBron James… dans tous les sports il y a un athlète qui se démarque et qui est admirable pour son travail et pour ce qu’il fait au quotidien, Cristiano Ronaldo dans le foot, il y en a beaucoup… J’admire tous les athlètes qui se démarquent», a avoué le talentueux attaquant.

Enfin, Lionel Messi a ajouté : «Quand j’ai commencé à être professionnel et que je me suis vraiment consacré à cela, la passion ou le fan intérieur que j’ai mis de côté. Aujourd’hui, ce qui me fait me lever du canapé, ce sont mes enfants. Que je dois courir après eux. Ils sont trois. Un personnage de plus que les autres, et c’est ce qui m’émeut le plus aujourd’hui».

Qui était l’idole de Messi quand il était jeune à Barcelone

À plusieurs reprises, Lionel Messi a précisé que sa plus grande idole dans le sport était Pablo Aimar, l’ancien milieu de terrain argentin qui fait actuellement partie de l’équipe d’entraîneurs de Lionel Scaloni et qui dirige Messi dans l’équipe nationale argentine. «Il est et sera mon idole», a déclaré le 10 argentin à plusieurs reprises dans diverses interviews.