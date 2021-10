Neymar, les révélations du Barça

Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a évoqué sa prise de température auprès de Neymar lors du dernier mercato d’été.

De retour à la tête de la formation catalane au cours de la saison dernière, le nouveau patron du Barça avait essayé de recruter Neymar avant d’abandonner finalement et laisser, ensuite, partir plusieurs cadres dont Lionel Messi et Antoine Griezmann. Confronté à de gros soucis de trésorerie, le club barcelonais n’a pu attirer que des joueurs en fin de contrat l’été dernier.

Questionné, sur les ondes de la radio espagnole, sur son offensive dans le dossier Neymar, Joan Laporta dira : «Nous n’avions pas encore les résultats de l’audit. Nous pensions avoir une marge, que nous avions plus de marge que cela pour nous endetter.

Nous avons tenté notre chance et les informations sur Neymar n’étaient pas celles que nous pensions. On nous a dit qu’il voulait partir, qu’il ne resterait pas au PSG et, finalement, il a prolongé.

Cela ne m’a pas déçu, c’est la loi de l’offre et de la demande. Mais, au final, c’est bien de ne pas l’avoir recruté. Cela n’aurait rien réglé à notre situation actuelle.»

Concernant le départ inattendu de Lionel Messi et de l’échec des négociations entre les deux parties, le président du Barça a confié : «Je ne me suis pas énervé avec Messi, mais il arrive un moment où, quand les deux parties voient que cela ne pourra pas se faire, il y a une certaine déception.

Je sais qu’il voulait rester, mais il avait aussi beaucoup de pression vu l’offre dont il disposait. Je crois que Messi et ses représentants savaient que, s’ils ne restaient pas, ils partiraient au PSG.»