Neymar : le record de Pelé que l’attaquant brésilien a battu contre la Colombie

Neymar continue de battre des records dans l’équipe nationale brésilienne, et lundi dernier, il a de nouveau dépassé Pelé dans une nouvelle étape.

La Colombie et le Brésil font match nul 0-0 pour une nouvelle date des Éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Neymar était la grande nouveauté du 11e titulaire, lors du dernier match, il n’était même pas sur le banc des remplaçants, mais, il a cherché à vaincre une nouvelle marque pour ses honneurs individuels.

Le match entre les équipes Cafetera et Verde-amarela sera une rencontre atypique, la Colombie cherchera à remporter une victoire et espère que l’Equateur et l’Uruguay perdent, afin de se hisser aux positions de qualification directe pour la Coupe du monde.

Le Brésil, pour sa part, cherchera à gagner pour continuer à étirer sa chaîne de matchs sans défaite. Malgré cela, toute l’attention du jeu sera prise par la star brésilienne Neymar.

Ney, qui n’a pas pu être lors du dernier match contre le Venezuela, reviendra dans le onze de départ et dépassera Pelé dans une nouvelle marque.

Le Brésilien qualifié atteindra 114 matchs joués avec l’équipe nationale brésilienne et laissera Pelé et Djalma Santos derrière avec 113 matchs dans son histoire.

Le reste du podium est composé de Cafu, premier avec 150 apparitions, Roberto Carlos, deuxième avec 132 matchs, Roberto Rivelino et Dani Alves, occupant les troisième et quatrième places avec 120 matchs joués dans leur équipe nationale.