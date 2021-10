Neymar : «Le Mondial 2022 sera sûrement ma dernière»

Lionel Messi, qui brigue son septième prix, et Lautaro Martínez, pour la première fois, font partie des 30 joueurs qui ont été choisis par le prestigieux magazine France Football.

Le prestigieux magazine France Football a dévoilé les 30 joueurs qui opteront pour le Ballon d’Or, choisis selon le vote de 180 journalistes du monde entier.

La bonne nouvelle est que les Argentins Lionel Messi, le plus grand vainqueur de l’histoire avec six trophées, et Lautaro Martínez, pour la première fois, sont sur la liste de paie.

Lautaro Martínez, issu des échelons inférieurs du Racing, a connu une excellente saison avec l’Inter, qui est redevenu champion de Serie A après onze ans, et au cours de laquelle il a marqué 17 buts, en plus d’un but en Coupe d’Italie et d’un autre en la Ligue des champions.

Les «10» du casting milanais formaient une paire redoutable avec Romelu Lukaku, aujourd’hui à Chelsea, qui a marqué 24 autres en championnat. Cette saison, il accumule le meilleur début de carrière, avec cinq buts en six matchs.

Alors que son niveau à l’Inter augmentait, le Taureau a commencé à payer avec des buts également dans l’équipe nationale argentine. Depuis l’arrivée de Lionel Scaloni, aucun autre joueur, pas même Messi, n’a marqué plus de buts que lui.

Il compte 15 buts depuis ses débuts en 2018 et quatre d’entre eux en 2021 : trois en Copa América, où l’Albiceleste est devenu champion contre le Brésil au Maracana, et le dernier lors des Éliminatoires sud-américains.

En revanche, le Brésilien Neymar, deux fois troisième du prix, le Français Kylian Mbappé, l’Uruguayen Luis Suárez et le Portugais Cristiano Ronaldo, avec cinq distinctions, composent également la liste.

