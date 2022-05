Neymar : «le meilleur joueur ? Ce n’est pas Messi, ni Mbappe, ni Benzema, mais plutôt…»

Lionel Messi se prépare à jouer la Finalissima contre l’équipe nationale italienne, mais avant cela, il a accordé une interview au média argentin de TyC Sports. Là, il a été consulté sur différentes questions d’actualité et surpris par son analyse du Real Madrid champion de la Ligue des champions.

«Cela me donne envie de gagner à nouveau la Ligue des champions, ce n’est pas toujours le meilleur qui gagne la Ligue des champions, il y a des moments précis, des moments psychologiques, un minimum d’erreur vous laisse de côté et celui qui est le plus préparé la prend. Le Real Madrid est le champion mais pas C’est la meilleure équipe de cette Ligue des champions, mais elle a battu tout le monde, je ne veux pas m’en attribuer le mérite, mais c’est comme ça», a déclaré Messi dans TyC.