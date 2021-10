Neymar : le brésilien s’est fâché contre Yerry Mina et a menacé de l’embrasser

Un duel séparé a eu lieu dans le Metropolitan entre Yerry Mina et Neymar Jr. Le Colombien a empêché le Brésilien de briller comme d’habitude à plusieurs reprises. Il a fini par l’ennuyer et ils ont fermé le jeu en se disputant.

C’était un duel avec des antécédents, de matchs et de duel dans le passé. Et la vérité est que Neymar et Yerry Mina se sont à nouveau croisés sur un terrain de jeu, même si cette fois cela a eu un résultat inattendu.

Dans le complément, Neymar a reçu le ballon et simulé une faute justement de Yerry Mina. La vérité est que le Colombien s’est lassé de voir le Brésilien faire semblant, et est allé directement lui dire à l’oreille de se lever, qu’il ne l’avait pas touché.

Neymar, agacé, s’est levé et a tenté de le provoquer, s’étant retrouvé face à face et lui a fait un bisou, qui a failli se terminer dans la bouche de Yerry Mina.

L’image est éloquente et Patricio Lousteau a dû apparaître pour calmer le jeu. Comme prévu, l’image du baiser de Neymar à Yerry Mina a explosé sur les réseaux sociaux.

En fin de journée et avec le 0-0 confirmé, Neymar a fini par s’énerver en quittant le terrain dès que l’arbitre a terminé le match.

Il n’y a eu aucune salutation avec qui que ce soit ni échange de chemise à cet endroit. C’était loin d’avoir une très bonne présentation. Cela l’a bouleversé et le marquage de Yerry Mina y était pour beaucoup.