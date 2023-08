Neymar : l’attaquant veut faire le saut en Arabie Saoudite à une condition

L’avenir de Neymar reste lié à une immense inconnue, et la possibilité que l’international brésilien se rende en Arabie saoudite se renforce de plus en plus.

Cependant, et selon le quotidien Sport, l’attaquant accepte d’aller à Al-Hilal tant qu’il pourra retourner à Barcelone pour jouer une saison au Camp Nou. Le scénario ne déplaît pas aux Saoudiens qui ont une énorme envie de pouvoir compter sur le footballeur du Paris Saint-Germain.

Du côté du PSG, le putatif deal est toujours en cours d’évaluation, et s’il se concrétise il représenterait un soulagement pour les caisses du champion de France puisque Neymar est l’un des joueurs les mieux payés du club.