Neymar : l’attaquant brésilien pourrait quitter le PSG pour rejoindre…

Le Français Christophe Galtier est devenu le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Depuis le territoire gaulois, tous les médias indiquent que c’est l’actuel entraîneur de Nice. Confirmé le refus de Zinedine Zidane à l’offre du conseil dirigé par le cheikh, il est choisi pour remplacer l’Argentin Mauricio Pochettino sur le banc.

L’entraîneur français de 55 ans est le principal candidat du nouveau conseiller sportif Luis Campos, avec qui il a travaillé pendant quatre ans à Lille. Là, ils ont réussi à devenir champions de Ligue 1 pour la saison 2020/2021.

Selon L’Équipe et Goal, le PSG a déjà contacté Galtier et l’institution qui l’a engagé pour entamer les négociations respectives pour son embauche. Ils précisent même que le coach s’est déjà entretenu avec Kylian Mbappé pour évoquer sa possible arrivée dans la capitale.

Le choix du stratège français intervient après que l’ancien sélectionneur merengue Zinedine Zidane, le premier en lice, a fait d’une éventuelle arrivée en équipe nationale une priorité. Quelque chose qui ne se serait pas bien passé.

Ce qui a permis au milieu de transcender qui pourrait devenir le futur entraîneur de l’équipe parisienne, c’est qu’il se pencherait sur la clôture pour le Costaricien Keylor Navas.

Cela pourrait ouvrir la voie au départ du groupe City of Light de Donnarumma, venu de Milan avec l’idée de continuer à se consolider dans l’arc d’un grand championnat du monde.