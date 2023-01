Neymar : l’attaquant brésilien évoque sa condition physique

Buteur dimanche soir contre le Stade de Reims (1-1), Neymar s’est brièvement exprimé sur la prestation du Paris Saint-Germain. L’attaquant brésilien a également évoqué sa condition physique.

Neymar enchaîne. Six jours après un but et deux passes décisives contre les amateurs de Pays de Cassel (7-0), en seizièmes de finale de la Coupe de France, l’attaquant brésilien a encore trouvé le chemin des filets dimanche soir, face au Stade de Reims au Parc des Princes (1-1, 20e journée de Ligue 1).

La star du Paris Saint-Germain a ouvert la marque à la 51e minute de jeu, du gauche, après une tentative de Lionel Messi détournée par Juan Bernat. Un but qui n’aura finalement pas permis à la formation de Christophe Galtier de l’emporter.

En infériorité numérique après l’expulsion à l’heure de jeu du milieu de terrain italien Marco Verratti, le club de la capitale s’est fait rejoindre dans les arrêts de jeu sur une réalisation de Folarin Balogun.

Auteur contre les Champenois de son 12e but de la saison en championnat, pour un total de 17 réalisations en 25 matchs toutes compétitions confondues depuis le lancement de la saison 2022-2023, le joueur de 30 ans a parlé dès le coup de sifflet final, au micro du diffuseur Prime Video.

«L’équipe a bien joué. On pensait avoir fait le plus dur. On a pas mal joué à certains moments. On concède ce but très tardif.»

L’ancien Barcelonais a conclu en donnant de ses nouvelles, après sa blessure à la cheville contractée avec la Seleçao durant la Coupe du monde 2022 au Qatar. «Je me sens bien, merci.»

Le natif de Mogi das Cruzes a reçu un scud de la part de Yunis Abdelhamid. En zone mixte, le défenseur central de Reims a évoqué l’absence de travail défensif du trio offensif parisien, un tacle directement adressé à Neymar et ses coéquipiers Kylian Mbappé et Lionel Messi.