Neymar lâche la vérité : «Nous avons toujours eu des difficultés dans ma famille, mais…»

Neymar est l’un des footballeurs les plus titrés et les plus influents au monde, et bien qu’il puisse désormais profiter d’un style de vie vraiment privilégié, sa chance n’a pas toujours été aussi bonne. Comme beaucoup de ses collègues brésiliens, la star du PSG a eu une enfance difficile.

Dès son plus jeune âge, Ney était clair qu’il voulait être footballeur professionnel. Cependant, sa famille souffrait de graves problèmes financiers et malgré le fait que ses parents travaillaient toute la journée, ils ne parvenaient qu’à couvrir une partie des besoins de base de leur foyer.

En effet, Neymar a choqué tous ses fans en révélant que durant son enfance il ne pouvait pas manger beaucoup de sucreries, car à la maison il devait faire un gros effort pour payer l’argent et autant il aimait les cookies, c’était un luxe qui ne pouvait pas pas se le permettre.

«Nous avons toujours eu des difficultés dans ma famille, mais Dieu merci, je n’ai jamais manqué de rien de fondamental. Par exemple, nous n’avions pas d’argent pour acheter des cookies, mais j’étais petit et je jouais tout le temps, donc je m’en foutais», a avoué Ney lors d’une interview pour la chaîne YouTube «O Primo Rico».

La famille est la chose la plus importante pour Neymar

Avoir vécu dans la pauvreté a donné au joueur de l’équipe nationale brésilienne une grande sensibilité, qui s’est toujours montré être une personne aimante et familière.

Alors que son père s’occupe de sa représentation et d’autres affaires, il partage sa fortune avec Nadine et Rafaella, respectivement sa mère et sa sœur.

En fait, la famille est si importante pour Neymar que le joueur participe activement à l’éducation de Valentim, le frère de son fils Davi Lucca, puisqu’il s’est retrouvé en très bons termes avec Carol Dantas.