Neymar lâche la vérité : «Les gens parlent beaucoup. Lionel Messi…»

Peut-on enfin voir un Paris Saint-Germain FC plein de galactiques qui travaillent, qui carburent et qui réussissent ? On dirait bien. Le modèle PSG «Christophe Galtier» a officiellement démarré ce dimanche 31 juillet 2022 avec une victoire éclatante en Supercoupe de France, le Trophée des Champions, face à Nantes, champion de Coupe de France, 4-0. L’équipe, après une saison 2021-22 traumatisante, a montré un autre visage. Une qui est beaucoup plus soignée, plus fluide et plus énergique.

Ce n’est pas un hasard si les stars du match étaient Messi, Neymar et Sergio Ramos, trois des Galactiques endettés. Sans Mbappé, le duo Messi – Neymar s’est parfaitement compris et le PSG en a profité.

Un but de Messi et deux buts et une passe décisive de Neymar. Un équilibre parfait pour soulever le premier trophée de l’année. Dans ce sens, Neymar, habitué à retourner les messages, a donné son impression du match et a émis une forte défense de son ami Lionel.

«Oui, je suis satisfait de mon match, nous avons fait un très bon match avec l’équipe. C’est très important de commencer par gagner, c’est un match qui se termine par un trophée. Quoi qu’il arrive, nous devions gagner», a déclaré le Brésilien, qui a été exceptionnel dans le résultat et dans le jeu, même si, pour les organisateurs, le meilleur joueur sur le terrain était Lionel Messi.

Neymar poursuit : «Un nouveau Messi avec le PSG ? Je ne pense pas. Je pense que les gens parlent trop. Ils ne savent pas ce qui se passe chaque jour ou ce qui se passe en interne. Leo est Leo, il est toujours Leo, il ne change pas, il continue à faire la différence.»

«Messi s’adapte. Évidemment, nous espérons que tout se passera bien pour nous trois, pour moi, Léo et Mbappé. Si nous nous en sortons tous les trois, c’est bon pour l’équipe, c’est sûr».

Le Brésilien a confirmé : «C’était un très bon match de l’équipe. Je dois féliciter tous mes coéquipiers. C’est très important de commencer la saison par une victoire. C’est un match qui vaut un trophée et quoi qu’il arrive, nous devions gagner.»

Le 5 août, le PSG entamera la défense de son titre de champion de Ligue 1 et il a pris un départ canon et gagnant.