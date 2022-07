Neymar lâche la vérité : «Je ne vais pas me taire là-dessus…»

Neymar a simulé un penalty inhabituel contre Gamba Osaka lors du dernier match amical du Paris Saint Germain au Japon. Les 10 du PSG sont entrés dans la surface et quand son rival s’est jeté à terre, il n’a pas hésité à se jeter et à avoir mal. Cependant, cette douleur s’est rapidement dissipée, il a converti le penalty et a continué à jouer comme si de rien n’était.

L’indignation suscitée par la simulation a été si grande que Neymar a reçu des milliers de critiques sur les réseaux sociaux et il est sorti pour tout répondre.

Le Brésilien a d’abord répondu à Globoesporte, le média dominant dans son pays, qui a qualifié son coup de penalty fantôme.

«Penalty fantôme ? Globoesporte étant Globoesporte, c’est un penalty. Beaucoup de gens qui ne veulent jamais taper dans un ballon et qui ne font toujours rien»

Mais ensuite, Neymar l’a suivie avec un autre message général: «Oh prêt, je ne peux pas contredire un article qui dit des bêtises parce que maintenant je n’accepte pas la critique. Ami, ils me critiquent depuis que j’ai 13 ans. J’étais silencieux depuis longtemps, oui et si je dis quelque chose avec lequel je ne suis pas d’accord, je le répète !»

Neymar était au centre de toutes les attentions, notamment à cause de son avenir : «Je veux rester dans ce club. Jusqu’à présent, le club ne m’a rien dit. Il me reste encore plusieurs années sur mon contrat. Paris ne m’a rien dit. rien à cet égard. La vérité est que je n’ai rien à prouver. Les gens me connaissent et savent comment je suis et comment je joue»

Galtier, l’entraîneur du Paris Saint Germain a également évoqué l’avenir de Neymar et n’a pas garanti qu’il continuerait au club : «Neymar travaille bien depuis le début de la saison. Il m’a l’air content aussi, il est très en forme. J’ai parlé de sa situation en conférence de presse. Après ce qui va se passer dans un futur proche, à la fin du marché des transferts, je ne sais pas. Soit on annonce qu’il part, soit on annonce qu’il reste»

Pour conclure, le coach a ajouté : «Je n’ai pas eu de conversation individuelle avec lui sur cet aspect. Mais il ne me semble pas que toutes ces rumeurs de sortie le dérangent.» La vérité est que Galtier n’a jamais insisté sur le fait que Neymar reste au Paris Saint Germain.