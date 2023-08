Neymar lâche la vérité : «J’ai parlé avec lui avant la finale, je lui ai dit…»

Le rêve de Neymar Júnior était de donner au Brésil son sixième titre de champion du monde. Malheureusement, et malgré son apparition en quart de finale contre la Croatie, le scratch est de nouveau resté sur le rivage.

En l’absence d’options de trophées, le 10 sud-américain n’a eu aucun scrupule à admettre qu’il était monté sur le bateau de La Scaloneta.

Ce n’était pas tant à cause d’une affinité avec l’Argentine, qui est un rival historique de sa nation, mais à cause du soutien de son professeur, idole et ami Lionel Messi.

Lors d’une conversation avec le streamer Casimiro, l’actuel membre du PSG a avoué qu’avant la finale de la Coupe du monde Qatar 2022, il avait demandé à Messi de soulever le trophée. Comme il ne pouvait pas, il voulait que son ami obtienne la gloire quoi qu’il arrive.

Heureusement, après une finale à couper le souffle, le football était celui avec lequel Ney a toujours été qualifié de meilleur de tous.

«Le football était juste, non ? Je lui ai dit : ‘Je n’ai pas atteint la finale, mais tu l’as fait, alors vas-y et gagne.’ J’ai parlé avec lui avant la finale, je lui ai dit que je le soutenais, car il devait clore -sa carrière- avec une clé en or. Je suis très heureux pour lui. Le football était heureux.»