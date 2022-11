Neymar lâche enfin la vérité : «Je le jure. Il a prouvé que tout le monde avait tort. Pelé, c’est…»

Le chanteur a montré en avant-première sa nouvelle chanson, une chanson dans laquelle il parle de sa relation éphémère avec la femme d’affaires et à quel point «ses bisous» lui manquent.

Mauro Icardi et Wanda Nara continuent les hauts et les bas qui ont marqué leur relation cette année et tout indique qu’ils se sont réconciliés, comme en témoignent les photographies que l’Argentine a partagées depuis Istanbul.

La femme d’affaires a qualifié sa maison en Turquie de «nouvelle maison», elle a eu des projets avec le footballeur et ses enfants, elle est allée au stade de Galatasaray et ils ont également été ensemble pour un anniversaire.

Wanda a confirmé la rupture il y a près de deux mois et pour l’instant ils vivent dans des appartements séparés, bien que dans le même immeuble, et il semble qu’ils prennent de petites mesures pour arranger leur mariage.

En fait, depuis l’Argentine, ils assurent que lors de l’anniversaire, ils ont partagé de nombreux baisers au même endroit de la célébration .

Quelques bisous qui reviennent à Icardi et qui ont tourné les yeux vers la réaction de L-Gante, le chanteur avec qui Wanda a joué dans un clip vidéo et avec qui il aurait eu une relation éphémère.

Et alors que la réconciliation de Wanda et Icardi ne cesse de défrayer la chronique, l’artiste a dévoilé en avant-première sa nouvelle chanson, une chanson aux allures de lettre ouverte à la télévision.

«Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas parlé, on ne se voit pas, on ne fait rien», commence-t-il par s’exprimer. Dans les images du clip vidéo, le chanteur est vu assis dans son studio d’enregistrement tout en tenant un téléphone portable dans lequel le visage de Wanda apparaît soi-disant.

«Je me demande si tu te souviens de moi», poursuit L-Gante, lui parlant au téléphone et lui envoyant même des bisous. «Tes bisous, tes caresses me manquent quand j’attrapais tes cheveux et qu’on commençait à se bouffer», poursuit la chanson dans une partie plus explicite sur les rencontres de l’artiste et de la femme d’affaires. Le message a obtenu des likes de Nara.

Il y a quelques jours et en dialogue avec ‘Partenaires de l’émission’, L-Gante assurait qu’il lui manquait Wanda « un 8 », mais heureusement qu’elle lui avait offert son pull Hello Kitty pour qu’il ne lui manque pas : «Je lui ai donné un câlin fort».

Ses propos étranges sur les réseaux sociaux

Peu de temps avant que Wanda et Mauro Icardi ne génèrent les rumeurs de réconciliation, L-Gante a laissé un curieux post sur Instagram : «Je n’achète pas avec des fantômes, car mon respect ne vaut jamais de l’argent».

La femme d’affaires argentine a réagi à la phrase : «Comme c’est beau, même si je ne l’ai pas compris», a-t-elle écrit. «Vous comprendrez», a annoncé le chanteur.