Neymar : «Je n’ai pas choisi d’être…»

Kanye West avait quelqu’un avec qui oublier Kim Kardashian en quelques jours : le rappeur a trouvé l’amour en Julia Fox, une actrice avec qui il s’est récemment laissé photographier de la manière la plus romantique.

Au milieu de tout cela, Kim a réagi à la romance surprenante de son ex avec la star hollywoodienne et a partagé ce qu’elle pensait d’eux et à quelle vitesse ils sont tombés amoureux. La relation entre Kanye West et Julia Fox n’a que 11 jours : le couple s’est rencontré le soir du Nouvel An et depuis, ils sont devenus inséparables.

Selon l’actrice, c’est une «connexion instantanée» qu’ils ont ressentie et le rappeur l’a tellement gâté qu’il lui a offert une chambre pleine de fringues. Leur idylle s’est déroulée si vite que beaucoup doutent de son succès, notamment Kim, qui a partagé ce qu’elle pense vraiment du couple.

Voici ce que pense Kim Kardashian de la romance de Kanye West avec Julia Fox

Kim Kardashian n’est pas restée silencieuse et a partagé son avis sur l’idylle entre Julia Fox et Kanye West : la réalité est que la mondaine ne les prend pas au sérieux, comme l’a révélé une source proche de The Sun.

«Kim pense qu’il est comique comment Kanye est passé de lui demander une nouvelle chance d’introduire sa nouvelle fille dans toute la ville en quelques jours (…) elle sait que ce n’est pas sérieux et il est pitreries Kanye typique,» at – il ajouté.

Rappelons qu’il y a quelques semaines, Kanye cherchait désespérément à reconquérir son ex-femme, pourtant, Kim n’a pas cédé puisqu’elle avait déjà tourné la page et se réjouit et s’enthousiasme pour Pete Davidson, l’humoriste de «Saturday Night Live».

«Pour cette raison, Kim ne prend pas d’importance dans la relation entre le rappeur et Julia, car elle sent que c’est quelque chose de prévu pour la rendre jalouse.

«Kim pense que c’est une autre tentative désespérée de la rendre jalouse. Elle s’en fiche, elle est bien au-dessus de lui en ce moment, donc son petit jeu ne fonctionne pas. Tout ce qu’il veut maintenant avec Kanye, c’est élever ses enfants et avoir une vie heureuse», a expliqué la source.

Il y a quelques jours, Kim est partie en vacances avec Pete aux Bahamas, où ils ont passé plusieurs jours romantiques ensemble.