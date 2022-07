Neymar fait une annonce : «Cette saison, tous les tirs vont rentrer»

Les anciennes déclarations de l’ancien manager de Manchester United, José Mourinho, datant de 2013 et concernant Cristiano Ronaldo ont refait surface. Dans ces commentaires, Mourinho a mentionné qu’il n’avait qu’un seul problème avec Ronaldo, à savoir qu’il ne prenait pas bien les critiques lorsqu’il s’agissait d’améliorer son jeu.

Lors d’une interview accordée au Daily Telegraph, José Mourinho a déclaré en 2013 : «Un entraîneur et un joueur peuvent avoir leurs différends à un moment donné, mais cela s’arrête là. Je n’avais qu’un seul problème avec lui (Cristiano Ronaldo), très simple, très basique.

Quand un entraîneur critique un joueur d’un point de vue tactique, il essaie d’améliorer ce qui, à mon avis, aurait pu l’être. Et à ce moment-là, il ne l’a pas très bien pris parce qu’il pense peut-être qu’il sait tout et que l’entraîneur ne peut plus l’aider à se développer», a révélé le technicien portugais en 2013.

Ces commentaires ont refait surface après que le quintuple Ballon d’Or ait exprimé son désir de quitter Manchester United cet été. L’attaquant de 37 ans n’a toujours pas repris l’entraînement de pré-saison. Et selon Sky Sports, Ronaldo ne se déplacera pas non plus pour la tournée de pré-saison du club en Thaïlande en raison de problèmes familiaux.

Cela a soulevé des points d’interrogation sur son avenir immédiat à Old Trafford. Ainsi, l’avenir incertain de Ronaldo a attiré quelques géants européens, dont le Bayern Munich et Chelsea entre autres. Selon des rapports récents, Chelsea est prêt à débourser 14 millions de livres sterling pour le faire venir à Stamford Bridge cet été.

Cristiano Ronaldo a rejoint l’été dernier Man Utd et a eu un impact immédiat sur le club. L’attaquant a terminé la saison 2021-22 en tant que meilleur buteur de United, avec 24 buts en 38 apparitions toutes compétitions confondues.

Manchester United pourrait commencer la saison 2022-23 sur la pointe des pieds s’il est privé de la superstar portugaise dans son effectif.

En l’état actuel des choses, les Red Devils manquent d’un buteur confirmé dans leur équipe qui pourrait remplacer Ronaldo en attaque.

Edinson Cavani a quitté le club après l’expiration de son contrat, tandis que Marcus Rashford a connu une campagne décevante la dernière fois. Anthony Martial a également vu sa forme décliner la saison dernière et est revenu d’un prêt infructueux à Séville.

Par ailleurs, il convient de mentionner que Manchester United a été sur le marché pour signer un nouvel attaquant cet été. Les Red Devils ont été fortement liés à un mouvement pour la sensation d’Ajax, Antony.

Cependant, selon Goal, l’offre initiale de Manchester United était inférieure d’environ 20 millions de livres au prix demandé par l’Ajax.