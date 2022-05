Neymar explose : «La vérité c’est qu’ils t’épatent, ils n’aident pas du tout…»

Lors d’un appel vidéo avec le footballeur de Flamengo, Diego Ribas, Neymar a fait une catharsis sur ce qui s’est passé en Ligue des champions avec le Real Madrid et les huées des supporters du Paris Saint Germain. Mais aussi, Neymar a analysé ce qu’il doit vivre au jour le jour sur les réseaux sociaux.

«Évidemment, personne n’aime être hué, surtout jouer à la maison. C’est triste. Mais je dois chercher de la force quelque part. Et j’ai commencé à me souvenir des gens qui m’ont aidé à arriver là où je suis et je pense toujours à jouer pour eux.

En ces moments-là, je ne peux pas me laisser huer et rendre ma famille triste. Il y a des jeux que nous jouons pour les fans, quand tout va bien. Mais il y a des jours où il y a des huées et je m’accroche à ma famille», a déclaré le Brésilien.

Le joueur du Paris Saint-Germain s’est également exprimé sur les réseaux sociaux : «Ça peut t’aider ou te nuire très vite. Je pense que ça fait plus mal que ça t’aide. Parce que si tu joues bien et que tu regardes le réseau social, tu verras une bonne nouvelle et tu seras heureux. Mais quand tu joues mal, que tu fais des erreurs et que tu rentres dans le réseau social, tu vas tomber malade dans la tête . Si tu n’as personne pour t’aider à sortir de cette situation, c’est très difficile. Le réseau social est très dangereux pour tout type de personne aujourd’hui.»

Enfin, Neymar a avoué : «Je voulais vraiment gagner la Ligue des champions avec le PSG cette fois, mais malheureusement on n’a pas pu. Maintenant, je veux finir 2022 avec le titre de Coupe du monde. Je me prépare physiquement et mentalement pour que tout se passe eh bien et faisons une Coupe du monde brésilienne cette fois. Je donnerai ma vie pour ça, je l’ai déjà joué deux fois et je sais comment ça marche. Si tu n’es pas prêt, la chance est perdue, donc je peux ‘ ne le laisse pas passer.»