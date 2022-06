Neymar : «être joueur ce n’est pas facile, tu n’es pas heureux»

Classée dernière du championnat brésilien, Fortaleza s’est retrouvée impliquée dans une polémique. L’emblème a annoncé, ce samedi, avoir retiré Lucas Crispim de l’effectif principal, après que le milieu de terrain de 27 ans a fêté son anniversaire après la défaite face à Avaí (2-3).

«Les sportifs ont évidemment droit au loisir. Cependant, ils doivent savoir qu’il existe des moments et des moyens appropriés pour le faire. Les joueurs professionnels présentent le club, et l’institution doit être respectée, surtout dans les moments les plus difficiles», a justifié Fortaleza.

Cependant, la controverse a atteint de telles proportions que Neymar s’est tourné vers les réseaux sociaux pour commenter. L’international brésilien du PSG a laissé un emportement ironique sur Twitter.

«Tu as perdu… tu ne peux pas fêter l’anniversaire de ta grand-mère, de ton fils, de ta femme et surtout le tien. Être un athlète n’est pas facile. ‘Vous ne pouvez être heureux qu’après avoir terminé votre carrière, c’est fou’», lit-on.