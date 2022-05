Neymar est émerveillé par ses nouvelles chaussures : «C’est la clé…»

Neymar est l’un des joueurs les plus remarquables au monde, car, en plus d’être extrêmement talentueux et de faire des jeux incroyables sur le terrain, il a également une image publique très influente qui lui permet d’attirer les contrats publicitaires les plus lucratifs.

Malgré sa vie privée scandaleuse, plusieurs marques ont misé sur Neymar pour faire la publicité de leurs produits, car son style sympathise avec des gens de toutes les régions du monde. En effet, le joueur brésilien est devenu une mine d’or pour la marque de vêtements Puma.

C’est à la mi-2020 que Neymar était une tendance mondiale après avoir rompu son contrat de 11 ans avec Nike pour entamer une relation commerciale fructueuse avec la marque allemande, qui lui fournit des baskets, des vêtements de sport et, de temps en temps, conçoit des bottes personnalisées. .qui devient un best-seller.

«La chaussure ressemble à une extension de mon pied, ce qui me permet de jouer sans restrictions. C’est la clé de ma façon de jouer», a déclaré Ney après avoir reçu une belle paire de Puma Future Z avec la technologie FUSIONFIT+, qui permet un contrôle plus fluide.

Combien coûte Neymar pour être l’image de Puma ?

«Maintenant, il s’étend jusqu’au dessus du pied et la compression est parfaitement équilibrée, ce qui me permet de me sentir à l’aise et de bouger librement», a ajouté le joueur du PSG après avoir reçu ses nouvelles chaussures.

La relation commerciale entre Neymar et Puma est très fructueuse, car, alors que le Brésilien touche 25 millions d’euros par an, la marque allemande enregistre des revenus jamais vus auparavant.

En fait, les dirigeants attendent avec impatience la Coupe du monde Qatar 2022 pour impressionner le monde avec un design très spécial pour Ney.