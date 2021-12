Netflix : une bonne nouvelle pour Neymar

Dans son dernier vidage de photos, Hailey a partagé des clichés d’une escapade avec son mari Justin Bieber – dont une en train de bercer un minuscule bikini.

Hailey Baldwin, 25 ans, est de retour avec une autre photo en bikini ! Le mannequin a partagé une photo de vacances récentes sur son compte Instagram le samedi 10 décembre, dont une en maillot de bain bordeaux.

Elle a ajouté une couverture transparente à motifs dans la même famille de couleurs sur le minuscule deux pièces alors qu’elle posait sur une plage de sable, ajoutant une ambiance de retour avec un chapeau de seau à carreaux rouges et blancs. Aucune légende n’était nécessaire à l’exception d’un simple emoji de palmier !

Le mari Justin Bieber, 27 ans, est également apparu dans le post du carrousel alors qu’il l’embrassait doucement sur la joue sur une photo. Son visage et ses cheveux semblaient être mouillés par la piscine ou l’océan, tandis que la peau sans maquillage de Hailey et ses sourcils parfaitement formés brillaient dans le gros plan.

Un autre cliché offrait un gros plan sur sa couverture à imprimé floral alors qu’elle était assise sur une couverture vert fluo, offrant une vue imprenable sur l’océan pittoresque et les nuages derrière elle.

Une amie proche Justine Skye a également semblé rejoindre le couple lors de l’escapade, donnant un coup de pouce à la caméra alors qu’elle se blottissait contre BFF Hailey.

La dernière mise à jour d’Instagram intervient quelques jours seulement après que Hailey a parlé de fonder une famille avec Justin. «Je ne sais littéralement rien sur le fait d’être une mère, mais je veux des enfants un jour», a-t-elle déclaré à une amie Rosie Huntington-Whiteley lors de son émission-débat YouTube Qui est dans ma salle de bain ?

Justin a apparemment tenu à avoir des enfants, ayant laissé entendre qu’il voulait un bébé dans des publications antérieures sur Instagram et dans son documentaire Prime Video d’Amazon Studios Justin Bieber: Our World .

«Mon intention pour 2021 est de continuer à me fixer des objectifs et de m’amuser tout en les réalisant. Assurez-vous que je donne la priorité à ma famille et j’espère que nous écraserons une pépite», a déclaré franchement Justin au modèle BareMinerals avant son concert du Nouvel An 2020.

«En 2021 ? Hailey a interrogé Justin alors que Justin clarifiait qu’il voulait dire qu’il voulait» commencer à essayer» à la fin de l’année. «Nous verrons bien», s’interrompit-elle.

Dans un article marquant le 23e anniversaire de Hailey en 2019, le fondateur de Drew House a également annoncé que la «saison prochaine» inclurait les bébés». Il a ajouté :

«Joyeux anniversaire les filles ! Tu me donnes envie d’être meilleur au quotidien ! La façon dont vous vivez votre vie est si attrayante… ps vous m’excitez de toutes les manières.