Neymar : complètement humilié, il a reçu deux pipes d’un joueur amateur

Neymar est l’un des joueurs les plus talentueux au monde, cependant, cela n’a pas empêché ses lacunes défensives d’être révélées.

Neymar est, sans aucun doute, l’un des joueurs les plus talentueux et médiatiques du monde, car, en plus d’avoir une carrière très exceptionnelle dans le football européen, le Brésilien a un style de jeu capable de désespérer même les défenseurs les plus expérimentés.

Les feintes et les jeux clinquants sont la spécialité du joueur du PSG, qui a récemment subi un sérieux coup à son ego après qu’un footballeur amateur lui ait fait goûter à sa propre médecine en lui adressant deux coups incroyables lors d’un match hors concours.

Il se trouve que Neymar et d’autres joueurs du PSG étaient la semaine dernière à l’Aspire Academy de Doha, au Qatar, où ils ont partagé avec un groupe de jeunes footballeurs dont le footballeur de rue Jack Downer, qui a défié Neymar dans un duel freestyle.

Downer, qui en plus d’être une star dans la rue joue également au football à un niveau amateur, a complètement humilié le Brésilien après avoir montré ses meilleurs mouvements et lui avoir donné deux pipes qui l’ont laissé assez surpris.

Neymar est une source d’inspiration pour les jeunes joueurs

«Ce fut un honneur de jouer avec Neymar aujourd’hui. J’ai passé des heures à apprendre de lui», a écrit le jeune sur son compte Instagram, où il a montré à ses 691 000 abonnés certaines des pièces qu’il a montrées contre la star du PSG.

Le style de jeu de Neymar est l’un des plus frappants du football mondial, car, en plus de respecter l’affichage physique et l’ordre tactique requis des joueurs d’élite, le Brésilien a également des mouvements que beaucoup considèrent comme magiques.