Neymar avoue la vérité : «Le meilleur gardien que j’ai jamais affronté…»

Le Real Madrid s’apprête à affronter la saison prochaine la tête haute, après avoir remporté la Liga, la Supercoupe d’Espagne et l’UEFA Champions League lors de cette saison qui s’achève.

Sur chaque marché des transferts, le Real Madrid est l’une des équipes auxquelles le plus de joueurs sont attribués dans les rumeurs.

Cela ne vient pas seulement de la presse ou de ce que l’on croit, mais aussi de ce que l’ équipe madrilène essaie de signer.

Carlo Ancelotti sait qu’il doit continuer à perfectionner l’équipe et à augmenter la garde-robe et, par conséquent, la compétitivité de l’équipe, en plus du fait que certains joueurs sont proches de la fin de leur contrat.

L’un de ceux qui a sonné ces dernières heures pour renforcer l’équipe de l’entraîneur italien est Serge Gnabry.

Après avoir officialisé l’arrivée d’Antonio Rudiger, Florentio Pérez et Carlo Ancelotti travaillent pour continuer à intégrer des joueurs. L’un de ceux qui joue dur depuis plusieurs semaines est Tchouameni, le jeune milieu de terrain monégasque.

En attendant ce transfert, les 14 fois champions de la Ligue des champions attendent la situation de Serge Gnabry avec le Bayern Munich.

L’attaquant allemand a été l’une des grandes figures de l’équipe actuellement dirigée par Julian Nagelsmann ces dernières années, et il ne lui reste plus qu’un an sur son contrat avec le Bayern Munich.

A l’expiration de sa caution en 2023, le club cherchera à la renouveler ou à la revendre, afin qu’il ne parte pas en liberté au terme de ce contrat. L’ancien attaquant d’Arsenal a précisé sa position sur le Real Madrid.

«J’irais directement au Bernabeu et je regarderais tout de près. Malheureusement, je n’y ai pas encore joué. Après cela, je passerais du temps dans la ville et j’essaierais d’explorer les plus beaux coins», a déclaré Gnabry.

Ses chiffres cette saison

Le Bavarois a disputé 45 matchs, toutes compétitions confondues, dont il a converti 17 buts et 10 passes décisives.

Le Bayern Munich, cette saison n’a remporté qu’un seul titre, c’est différent de ce à quoi il a été habitué année après année. Il n’a obtenu que le trophée de la Bundesliga, comme il le fait, sans interruption depuis 10 ans.