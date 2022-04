Neymar avoue la vérité : «J’en ai marre de ces anciens joueurs qui ouvrent la bouche…»

Neymar est, sans aucun doute, l’un des joueurs les plus talentueux et les plus pertinents au monde, car il attire constamment l’attention des médias avec ses actions, même si elles ne sont pas liées au football, puisque l’attaquant du PSG mène sa vie privée dans une manière très controversée.

Récemment, Ney a laissé bouche bée les 173 millions d’abonnés qu’Instagram a décidé de donner une réponse très énergique à un ancien footballeur brésilien, qui a profité de sa participation à un espace télévisé pour émettre des critiques impitoyables contre sa carrière.

«Le fait qu’il n’ait jamais gagné de Ballon d’Or me fait mal. Il a toutes les conditions pour le faire, mais je ne sais pas ce qui s’est passé. Peut-être que certaines choses sont plus importantes pour lui que le football, je ne sais pas», a déclaré Fabio Aurélio, ancien joueur de Valence et de Liverpool.

Cette opinion n’a pas plu à Neymar, qui, après s’être moqué de l’ex-footballeur de 42 ans dans ses histoires, s’est mis à le ridiculiser en partageant une partie des honneurs et de la reconnaissance personnelle qu’il a reçus depuis ses débuts à Santos.

Neymar veut profiter de sa vie sans se faire remettre en question

«J’en ai marre de ces anciens joueurs qui ouvrent la bouche. Cinq minutes d’interview et ils ne parlent que de la vie des autres. Tu veux critiquer ? Des critiques, mais parler comme ça, ce n’est pas bien», a conclu le joueur du PSG sur ce sujet ennuyeux.

A 30 ans, Neymar pourrait mettre fin prématurément à sa carrière pour pouvoir consacrer du temps au poker professionnel et aux fêtes sans avoir à s’expliquer devant les médias, les managers ou les fans.