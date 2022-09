Neymar avoue la vérité : «J’ai vu Ronaldo et Ronaldinho mais le meilleur joueur brésilien…»

Neymar a confirmé sa position dans le débat sur qui est le roi du football dans son pays. Bien qu’il ait toujours exprimé sa fascination pour la magie de Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Kaká, Romario et les légendes des dernières générations, il a conclu qu’il existe une référence brésilienne qui joue dans une ligue à part.

Pour son héritage sur le terrain, pour ses succès et pour son impact sur la culture du football mondial, Edson Arantes do Nascimiento a été identifié par le numéro 10 du Paris Saint-Germain comme la plus grande icône brésilienne de tous les temps. Pour Ney, il n’y a absolument personne comme Pelé.

«Pelé signifie football. Depuis que j’ai compris ce qu’était le football, j’ai toujours entendu le nom de Pelé. Si quelqu’un dans la rue, sur le terrain ou à l’école éliminait trois adversaires et marquait un but, quelqu’un disait toujours : ‘Tu as marqué un but comme Pelé‘. Ou quand quelqu’un à l’école se comportait comme s’il était le meilleur, nous disions : ‘Tu te prends pour Pelé‘. J’entends ce genre d’expressions depuis que je suis enfant. Pelé, pour moi, est le roi du football. La plus grande idole du Brésil». C’est ce qu’a déclaré l’ancien joueur du FC Barcelone lors d’une conversation (2021) avec les médias officiels de Red Bull.

«J’ai beaucoup de respect pour lui»

«J’ai beaucoup de respect pour lui et pour tout ce qu’il a fait pour notre football et notre pays. Si le Brésil est aujourd’hui mondialement connu pour son football, c’est grâce à lui. Nous sommes vraiment bénis que Pelé soit né au Brésil», conclut Neymar.

Pélé est le seul footballeur de l’histoire à avoir remporté trois fois la Coupe du monde. Il est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale brésilienne depuis plus de 50 ans. Il est le plus grand symbole de Santos. Et, selon France Football, il a été digne de remporter le Ballon d’Or pendant sept années différentes. Neymar a tout à fait raison : au Brésil, c’est Pelé et les autres.