Neymar avoue : «J’ai vu Cristiano, Benzema et Mbappé mais les plus techniques…»

Depuis longtemps, Neymar est sollicité pour organiser un TOP 5 mentionné aux footballeurs qui le surpassent techniquement. Et en plus de souligner qu’il se place aujourd’hui parmi les joueurs les plus talentueux de la planète, il en a surpris certains car son classement ne comprenait pas de figures de la stature de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kylian Mbappé ou Luka Modric. L’exercice s’est avéré très complexe, il a donc divisé sa réponse en deux parties.

Tout d’abord, précisant qu’il ne voulait pas paraître arrogant, il n’a pas osé faire en sorte que tous les joueurs qu’il allait citer le surpassent au niveau technique. Et plus tard, il a publié cinq noms différents, mettant en évidence Lionel Messi, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Marco Verratti et Thiago Alcántara.

«Pouvez-vous me citer cinq joueurs plus techniques que vous ?», lui ont-ils demandé sur la chaîne Oh My Goal, lors d’un événement Red Bull (2021). Et le champion de l’UEFA Champions League, qui a aussi déjà remporté la Copa Libertadores, a répondu :

«Plus de techniciens que moi ? Enfin, plus que moi… Je ne sais pas si je peux dire ça (rires), avec toute l’humilité du monde. Mais je me place là parmi ceux qui sont plus techniques aujourd’hui dans le football. Pour moi, ce sont aussi (les plus techniques du monde) Messi, Hazard, De Bruyne et Verratti. Il en manque un, non ? Plus technique que moi ? Thiago».

Messi a toujours été identifié comme le meilleur footballeur qu’il ait jamais vu. De Bruyne et Hazard l’ont laissé bouche bée lorsqu’il les a affrontés lors de la Coupe du monde en Russie 2018.

Il a déclaré que Verratti était le joueur qui l’avait le plus surpris à son arrivée au Paris Saint-Germain. Et il connaît la classe de Thiago depuis de nombreuses années. Au-delà de toute opinion, nul doute qu’il a mis en lumière cinq des footballeurs les plus techniques de la saison dernière.