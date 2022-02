Neymar avoue : «J’ai essayé de revenir à Barcelone, j’ai tout fait et plus, mais…»

Déjà remis d’une blessure à la cheville, contractée le 28 novembre contre Saint-Étienne, Neymar a été présenté sur le podcast Phenomenon, où il s’est entretenu avec Ronaldo et le streamer brésilien Gaules.

C’était une conversation animée avec beaucoup de rires dans le mélange, dans laquelle l’attaquant brésilien du PSG en a profité pour parler de sa relation avec Messi, l’avenir à moyen terme lorsque l’appel avec les Parisiens se terminera en juin 2024, et les chances de l’équipe nationale canarienne à la Coupe du monde du Qatar. Même ainsi, l’amitié avec son coéquipier Messi était l’un des thèmes mis en évidence.

«Quand il a eu l’opportunité de venir à Paris, j’étais très content. L’équipe a encore besoin de plus de routines, mais nous voulons entrer dans l’histoire de ce club», a-t-il souligné, évoquant ensuite le départ de la star argentine du Camp Nou alors qu’un tel scénario semblait impossible.

Et c’est alors que Neymar a avoué qu’il voulait vraiment retourner à Barcelone pour retrouver son «grand ami» et «échapper aux critiques» en France. «J’ai essayé de revenir à Barcelone, j’ai tout fait et plus, mais ce n’était pas possible», se souvient-il.

Concernant l’avenir à moyen terme, Neymar a joué un tour à ses interlocuteurs, révélant qu’il comptait prendre sa retraite à 32 ans, autant dire dans deux ans.

Dans un autre contexte, le retour au Brésil et à Santos, club de cœur, est peut-être une possibilité, mais il y a un autre championnat qui retient l’attention du Brésilien.

«J’aimerais jouer en MLS (Ligue nord-américaine de 1re division) pendant au moins une saison. Il parait que tu n’y joues que trois ou quatre mois, le reste ce sont des vacances…», plaisante-t-il.

A quelques mois de la Coupe du monde du Qatar, on parlait aussi du rêve d’aider le Brésil à remporter le trophée pour la sixième fois. En réaction aux principaux concurrents, Neymar y voit beaucoup de qualité.

«La France s’en sort très bien. L’Allemagne et l’Argentine peuvent également être champions. L’Espagne aussi, car ils ont un entraîneur fantastique», a-t-il conclu.