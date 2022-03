Neymar avoue enfin la vérité : «Il n’y a pas eu de bagarre dans le vestiaire, mais…»

Suite à l’annonce d’une mésentente entre Neymar et Donnarumma après la défaite contre le Real Madrid (1-3) et l’élimination de la Ligue des champions, le Brésilien s’est saisi des réseaux sociaux pour démentir toute altercation dans le vestiaire.

«Je déteste venir ici et parler de l’actualité… Mais celle du post précédent est un mensonge. Il n’y a pas eu de bagarre dans le vestiaire !!! Les journalistes incompétents qui veulent se promouvoir, essayez la prochaine fois, ok ?», a écrit Neymar, dans les stories Instagram.

Neymar a également rendu public l’échange de messages avec Gigio Donnarumma.

Neymar shares his private WhatsApp talk with Gigio Donnarumma to deny rumours of fights in the dressing room. 📲⛔️ #PSG

“It’s absolutely fake – we had no fight after the game”, Neymar added on Instagram.

The story has been denied even on Donnarumma side. pic.twitter.com/JoiAgaLPRd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2022