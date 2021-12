Neymar a évoqué les 2 centraux les plus difficiles à affronter

Il connaît les deux de près car il a partagé une équipe avec eux, mais Neymar n’a pas caché qu’il ne s’était pas bien amusé quand il les avait eu ou qu’il avait eu comme rivaux directs sur le terrain.

Longtemps, dans une dynamique avec la chaîne Oh My Goal, le 10e de l’équipe nationale brésilienne a été interrogé sur le nom du meilleur footballeur qu’il a affronté au plus haut niveau. Et il lui restait deux défenseurs historiques qui ont laissé leur empreinte dans le temps présent.

«Le meilleur joueur que j’aie jamais affronté ? Sergio Ramos parce que c’est un bon défenseur central et qu’il marque aussi des buts. Il est très difficile d’y faire face. Et avec Thiago Silva, j’ai aussi joué contre lui. Ils sont deux qui sont très bons», a déclaré l’ancien du FC Barcelone, dans des propos (2019) partagés sur la chaîne YouTube Soccer Stories-Oh My Goal.

Les deux ont été champions d’Europe, les deux ont été champions de plusieurs ligues, les deux sont apparus dans le FIFA / FIFPro World 11, les deux sont internationaux depuis plus d’une décennie, les deux sont des leaders et les deux ont assumé le rôle de capitaine dans différentes équipes.

Vous ne pouvez pas parler des meilleurs défenseurs centraux de ces dernières années sans mentionner à la fois Sergio Ramos et Thiago Silva. Et les déclarations de Neymar en sont une confirmation claire.