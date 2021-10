Neymar a été humilié devant Lionel Messi et sa réaction violente est devenue virale

À l’instar de Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo Nazario et autres stars du monde du football, l’international algérien des citizens vient aussi de dévoiler son candidat favoris au Ballon d’Or 2021.

Sans surprise, Riyad Mahrez choisit aussi Karim Benzema comme vainqueur du précieux trophée. Comme justification, l’Algérien déclare que Karim Benzema a eu une carrière surprenant avec le Réal Madrid pendant ses décennies avec des prestations incroyables.

«Le niveau de Benzema ? Pas besoin de mots, carrière incroyable, rester 10 ou 11 ans au Real et porter le numéro 9 du Real c’est pas facile. Il mérite le BO et je suis content pour lui, et qu’il marque même plus de buts et rester au sommet encore plus longtemps», a confié l’ancien joueur de Leicester City.

