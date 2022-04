Neymar a choisi le footballeur le plus impressionnant à l’entraînement entre Messi, Mbappé et lui

«Qui est le plus impressionnant à l’entraînement ?», ont- ils demandé à Neymar, dans une dynamique qu’il a menée en ce début de saison (avec Oh My Goal) dans laquelle il devait répondre en choisissant entre Lionel Messi, Kylian Mbappé et lui. La vérité est qu’il n’a pas du tout hésité dans sa réponse.

Bien qu’il ait commenté qu’il est celui qui fait le plus de pipes, le 10e de l’équipe nationale brésilienne, qui sera au Qatar 2022 en tant que chef offensif de son équipe nationale, a ouvertement reconnu que le footballeur qui l’impressionnait le plus à Paris Saint- Germain est le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale argentine.

«Le plus impressionnant à l’entraînement ? (Lionel) Messi. Il rend les choses faciles qui deviennent belles», a conclu le triple vainqueur, dans des mots (2021) publiés sur la chaîne Soccer Stories – Oh My Goal.

Messi s’émerveille à l’entraînement, mais son héritage est si grand grâce à ce qu’il a fait pendant plus d’une décennie sur les scènes les plus importantes.

Nous parlons du footballeur avec le plus de Ballon d’Or (7), Golden Boots (6), Pichichis (8) et IFFHS Awards (4) en tant que meilleur constructeur de jeux.

Personne dans toute l’histoire du football professionnel n’a eu de meilleures performances individuelles que le génie argentin. Si clair.