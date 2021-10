Neymar 7e, Lewandowski 3e, Kessié 1e : les 10 meilleurs buteurs sur pénalty en 2021

Le défenseur est arrivé au club français lors du dernier marché des transferts, mais n’a pas encore joué de match en raison d’une série de blessures.

Trois mois se sont écoulés depuis l’arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint Germain et même le défenseur espagnol n’a pas pu jouer un seul match en raison d’une série de blessures et d’inconfort.

Dans ce contexte, et pour tenter de calmer l’inquiétude grandissante et les spéculations sur le statut de Ramos, le PSG a annoncé avoir décidé de prolonger le plan dont il dispose pour récupérer l’ancien joueur du Real Madrid.

La partie médicale du club a précisé : «Sergio Ramos va poursuivre l’entraînement individualisé sous le contrôle du personnel médical et agir pendant encore 10 jours dans le but de revenir à l’entraînement collectif.

Ramos, 35 ans, a disputé son dernier match le 5 mai, en demi-finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea.

La phrase de Pochettino sur Sergio Ramos

«Je ne doute pas qu’il saura trouver son meilleur niveau, c’est difficile pour chaque athlète, ce n’est pas une situation agréable de passer si longtemps sans pouvoir s’entraîner avec des coéquipiers et pouvoir jouer», a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse avant le match de championnat demain, vendredi, contre Angers.

Ramos «souffre mais il est fort mentalement, l’ensemble du staff technique et l’ensemble du club contribuent à le garder haut et à continuer avec la motivation pour surmonter ce problème», a-t-il ajouté.

La publication de Sergio Ramos

Le défenseur espagnol a participé à une campagne de l’UNICEF liée à la santé mentale et a fait une publication sincère sur ses réseaux sociaux.

«Il y a de nombreuses occasions où j’ai senti que j’étais courageux. Mais il y a sans aucun doute plus de celles où j’ai prêté attention à ce qui était #InMyMente et j’ai parlé avec mon peuple de ce qui m’inquiétait. Parce que nos émotions et les pensées ne doivent pas être un tabou. Parce que les mettre en mots permet de les gérer beaucoup plus facilement. Dites ce qui vous passe par la tête. Parlez de vos émotions. Parler est courageux», a déclaré Ramos sur son compte Instagram.