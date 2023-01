Ney : c’est le frère chanteur qui prend la défense de Dani Alves

Les enfants de Shakira et Gerard Piqué, Milan et Sasha, ont été laissés au milieu de la séparation de leurs parents. La situation a beaucoup affecté les enfants, non seulement à cause de la rupture de leurs parents, mais aussi à cause du scandale médiatique qui l'entoure, notamment avec l'apparition de Clara Chía Martí. Dans ce contexte, ils…