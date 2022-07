Netflix annonce un documentaire historique sur David Beckham

Une série documentaire sur David Beckham est en préparation ! Netflix a annoncé ce mercredi 13 juillet que la star du football de 47 ans ferait «l’objet d’une nouvelle série documentaire en plusieurs parties».

Sur son compte Instagram David Beckham a aussi confirmé la sortie du documentaire. «Je suis ravi de confirmer que je suis en partenariat avec @Netflix sur une série documentaire sur ma vie et ma carrière». «La série présentera des archives inédites, des histoires inédites ainsi que des interviews de personnes qui ont fait partie de mon parcours. La série est réalisée et produite par les lauréats des Oscars @fisherstevens et John Battsek», a-t-il ajouté.

Le fils de l’athlète de 19 ans, Romeo Beckham , a montré son soutien en commentant le post : «J’ai hâte ❤️❤️», a écrit le fils de l’ancien international anglais. La prochaine série Netflix comprendra des interviews avec le père de quatre enfants et sa famille, ainsi que des images d’archives personnelles inédites des quarante dernières années.

Selon le géant du streaming, la série «ira au-delà de l’éclat de la célébrité pour explorer les humbles débuts de la classe ouvrière de Beckham dans l’est de Londres, ainsi que le dynamisme et la détermination qui l’ont conduit à devenir l’un des athlètes les plus reconnaissables et les plus scrutés de tous les temps». Pour le moment, une date de sortie n’a pas encore été annoncée.