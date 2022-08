«Ne me parlez plus des Africains. S’ils signent chez nous, qu’ils renoncent à jouer la CAN»

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, s’est distingué par une sortie choc à propos des joueurs africains et de leur participation à la Coupe d’Afrique des nations.

«Le championnat est encore très long. Il y a encore ce ‘monstre invisible’, la Coupe d’Afrique des Nations, qui te prend des joueurs du vestiaire, sans savoir quand tu les retrouveras, ni quoi faire». Ces mots de l’entraîneur de Naples, Luciano Spalletti, en décembre 2021, ont trouvé de l’écho auprès de son président.

Lors d’un événement diffusée en streaming, Aurelio De Laurentiis s’est à son tour distingué par une sortie choc à propos des joueurs africains et de la CAN, alors qu’il compte le nigérian Victor Osimhen et le Camerounais André-Franck Zambo Anguissa dans son effectif.

«Ne me parlez plus des Africains. Je les aime, mais s’ils signent chez nous à l’avenir, qu’ils renoncent à jouer la CAN. Nous on se retrouve comme des idiots à payer des salaires pour les envoyer dans le monde entier à jouer pour les autres», a lâché Aurelio De Laurentiis.

Des propos qui devraient faire réfléchir à deux fois les joueurs africains avant de signer à Naples, à moins qu’ils soient prêts à faire une croix sur la CAN.