Navas et ce que personne ne voulait entendre : «Ça pourrait être mes derniers matchs…»

Tite ne l’a jamais appelé et Luiz Felipe n’a pas manqué l’occasion de jouer pour l’équipe nationale italienne. Le défenseur de la Lazio, qui a 25 ans et sera vendu au Betis en Espagne, a décidé d’arrêter de jouer pour l’équipe nationale brésilienne et fera désormais partie de l’équipe nationale italienne.

La particularité de la décision de Luiz Felipe est qu’il lui a fallu trois ans pour s’habiller en bleu. En 2019, l’Italie a tenté de le convaincre de jouer pour l’équipe nationale et il a décidé d’attendre la convocation, mais en même temps, il a attendu la convocation de Tite, bien que cela ne soit jamais arrivé.

Luiz Felipe a maintenant décidé de signer avec l’Italie, mais avec le détail que s’il l’avait fait avant, il serait aujourd’hui champion du Championnat d’Europe et, de plus, qu’il le fait à un moment très délicat car l’équipe de Mancini se prépare à jouer les barrages de Qatar 2022.

Le défenseur fera partie de la délégation et au Brésil la polémique a éclaté car on reproche à Tite de ne jamais l’avoir appelé, compte tenu des problèmes défensifs que le Brésil peut avoir à court terme.

La vérité est que Luiz Felipe vient d’Italie et arrive avec la mission de remplacer Bonucci et Chiellini, qui n’ont plus beaucoup de temps dans l’équipe nationale italienne en raison de leur âge et de leurs blessures.