Nasser Al-Khelaïfi : «L’argent n’était pas le plus important pour Kylian Mbappé, c’était…»

Libre en juin prochain, Kylian Mbappé a pris la décision de prolonger l’aventure avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025. Le champion du monde 2018 s’est longuement exprimé sur ses réseaux sociaux.

Dans une publication postée sur ses réseaux sociaux ce dimanche 22 mai 2022, Kylian Mbappé s’exprime sur les raisons de sa prolongation en envoyant aussi un message au Real Madrid et à son président Florentino Perez.

«Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d’être la convoitise d’une telle institution.

Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de la Ligue des champions à Paris, chez moi.

Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m’a vu naître, grandir et m’épanouir. Et qui me donne l’occasion de poursuivre mes rêves.», a-t-il déclaré.