Naomi Osaka : la joueuse de tennis annonce qu’elle est enceinte

La joueuse de tennis japonaise a confirmé sur ses réseaux sociaux qu’elle sera maman pour la première fois, et qu’elle sera donc absente des courts jusqu’à l’année prochaine.

Naomi Osaka a de la chance. La joueuse de tennis japonaise et ancienne numéro 1 mondiale a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle était enceinte, et donc qu’elle sera absente des courts jusqu’à l’année prochaine, comme elle l’a assuré.

«J’ai hâte de retourner sur le terrain, mais voici une petite mise à jour de la vie pour 2023», a écrit la Japonaise avec une image de l’échographie de son bébé.

En effet, des rumeurs laissaient entendre qu’Osaka s’était de nouveau blessée après avoir confirmé son absence à l’Open d’Australie 2023, mais l’arrivée de son premier enfant au monde a été le déclencheur pour lequel l’Asiatique manquera le premier Grand Chelem de l’année et le reste de cette saison.

«Les dernières années ont été assez intéressantes, mais je pense que ce sont les moments les plus difficiles de la vie qui peuvent être les plus amusants. Ces derniers mois loin du sport m’ont donné un nouvel amour et une nouvelle appréciation pour le sport auquel j’ai consacré une grande partie de ma vie. Je me rends compte que la vie est très courte et je ne prends aucun moment pour acquis, chaque jour est une nouvelle bénédiction et une nouvelle aventure», lit-on dans une partie de son écriture.

«J’ai hâte que mon fils regarde un de mes matchs»

La joueuse de tennis, qui a remporté un total de quatre tournois du Grand Chelem, montre son désir que son fils soit témoin de ce que fait sa mère sur les courts. «Je sais que j’ai beaucoup à espérer dans le futur et j’attends avec impatience le jour où mon fils regardera un de mes matchs et dira c’est ma mère»

Après cette annonce, qui a reçu une liste d’expressions d’affection et de soutien de personnalités bien connues du monde du sport, Osaka a confirmé qu’elle reviendrait sur le circuit lors de la prochaine édition de l’Open d’Australie.

Pour le moment, le sexe de son bébé est inconnu , mais elle devrait donner plus de détails sur sa grossesse dans les prochaines semaines.