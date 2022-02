Naomi Campbell s’exprime pour la première fois sur sa maternité : «Elle n’est pas adoptée…»

Comme publié en exclusivité par ‘Hello!’, le portugais et le mannequin suédois ont de nouveau misé sur l’amour après avoir surmonté une grave crise conjugale.

Luis Figo et Helen Svedin forment l’un des mariages les plus stables du monde du football, donc rien ne laissait présager qu’ils traversaient une grave crise de couple après plus de deux décennies ensemble et trois filles en commun.

Pourtant, ce mercredi, la surprise est arrivée dans les kiosques avec le magazine ‘Hello!’ qui rend compte en exclusivité du nid de poule qu’ont récemment traversé le mannequin portugais et le mannequin suédois dans lequel l’ancien footballeur est venu quitter le domicile conjugal.

Selon cette célèbre publication du coeur, Figo et Helen Svedin auraient décidé de refaire le pari de l’amour et de se donner une seconde chance après une grave crise, à en juger par les photographies captées par les paparazzi le 13 février où se trouve l’ancien joueur du Real Madrid vu et sa compagne marchant tout près de chez lui.

Une journée en famille en compagnie de deux de ses filles, Stella et Daniela, et de Beltrán Lozano, cousin du roi Felipe VI et petit ami de ce dernier.

La forte crise entre les Portugais et les Suédois a provoqué «un arrêt temporaire de la coexistence», comme le rapporte ‘Hello!’. Et c’est que, pendant deux semaines, Luis Figo a quitté la maison familiale pour s’installer dans un hôtel de luxe bien connu à Madrid et affronter cette parenthèse dans la relation à partir de là.

«Ils ont pris une parenthèse dans la relation et ont réfléchi à leur avenir ensemble», peut-on lire entre les pages du magazine.

L’amour sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux nous fournissent quelques preuves que la crise entre Figo et Helen Svedin appartiendrait déjà au passé. A l’occasion de la Saint-Valentin, le Portugais a publié un cliché avec sa femme et le message suivant :

«Une journée pleine d’émotions différentes. Joyeuse saint Valentin». De son côté, le mannequin a répondu aux propos de son mari avec un émoji au cœur blanc.