Nagelsmann sur la mauvaise période du Bayern : «je ne suis pas l’unique responsable»

Le Bayern traverse une phase moins brillante avec quatre matchs sans victoire et est à cinq points de la première place. En avant-première du match contre le Bayer Leverkusen, prévu ce samedi, l’entraîneur allemand s’est défendu contre les critiques.

«Au cours des deux dernières semaines, j’ai vu mon nom mentionné à plusieurs reprises, tandis que d’autres pas tellement. Ça me bouleverse, car j’investis beaucoup dans mon travail et je donne des consignes très claires à mes joueurs. Je pense que j’ai été une personne décente et que j’ai géré cela de la meilleure façon, donc je sais que je ne suis pas responsable de tout, mais je ne vais pas non plus me soustraire à ma responsabilité», a-t-il répondu.

Enfin, Nagelsmann a refusé la chance de partir, car plusieurs sources annoncent déjà son départ. «Je n’ai pas peur, je ne suis pas inquiet non plus. Je suis plus concentré sur le changement de ce qu’il faut pour que nous réussissions à nouveau», a-t-il conclu.