Nagelsmann après le match Bayern-Barça : «Lewandowski n’est plus mon joueur et j’ai déjà…»

En conférence de presse après la victoire en Ligue des Champions du Bayern Munich contre le FC Barcelone, Julian Nagelsmann a déclaré que «la première partie était celle de Barcelone et la seconde, la nôtre.»

L’entraîneur du Bayern s’est prolongé un peu plus lorsqu’il a reconnu que «dans la première partie, nous avons laissé beaucoup d’espaces et nous avons dû compter sur les arrêts de Neuer. En deuxième mi-temps, nous avons mieux défendu et en attaque nous avons marqué 1-0 sur corner et 2-0 instantanément, deux buts qui nous ont rassurés».

Interrogé sur le retour de Lewandowski à Munich, il a répondu qu‘«il a joué un bon match, même s’il n’a pas marqué. On a vu en première mi-temps qu’il pouvait être très dangereux et en seconde on l’a mieux défendu».

Bien sûr, il a tenu à ajouter que «ce n’est plus mon joueur et j’ai déjà assez répondu sur Lewandowski, arrêtons les questions sur lui».