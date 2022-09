Nacho lâche la vérité : «Nous sommes dans un grand moment et nous devons en profiter…»

Nacho Fernández, capitaine de Madrid contre Leipzig, a célébré la victoire qui les a catapultés en tête du groupe F de la Ligue des champions.

«C’était une victoire âprement disputée, beaucoup de travail acharné. C’était un match important et nous sommes heureux. L’équipe se porte très bien, ils ont beaucoup de puissance, beaucoup de buts, nous nous débrouillons tous très bien et ça montre qu’on a beaucoup travaillé en pré-saison», a déclaré le défenseur à l’issue de la rencontre.

«Au début on était mal placés et ils nous ont fait mal entre les lignes, mais après la pause c’était totalement différent, peut-être parce qu’ils étaient plus fatigués», a analysé Nacho, content pour Asensio, auteur du 2-0 avec un gauche spectaculaire. le pied.

«Il est avec nous et au fil des années, il nous a beaucoup aidés. Je suis content pour lui car en plus d’être un grand joueur, c’est un grand ami à moi», a célébré le capitaine.

«On est dans un bon moment et il faut en profiter, on a atteint le sommet du derby et gagner nous donne toujours confiance», a ajouté Nacho, qui a joué au centre aux côtés d’Antonio Rüdiger, performant à un bon niveau.