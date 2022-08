Nabilla Vergara : la star s’affiche dans un maillot de bain très échancré !

Après avoir donné naissance il y a maintenant deux mois, à un petit garçon prénommé Leyann, Nabilla a fait sensation sur la Toile en dévoilant sa silhouette post-partum.

En effet, la jeune maman de deux garçon désormais, est apparue dans un maillot de bain une pièce à l’imprimé militaire, qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette post-accouchement. On doit l’avouer, la business woman a semble-t-il très rapidement retrouvé sa taille.

En légende de cette photo, Nabilla Vergara a écrit : «Mode vacances activé. Après un accouchement , un mois de tournage intense et incroyable avec @primevideofr quelques couches, je m’accorde du repos et des vacances en famille quel Kiff.

Pas tous les jours facile, on prend nos nouvelles marques à 4 et ça n’a pas de prix c’est que du bonheur», avait-elle annoncé à ses fans. Des photos aimées par plus de 280 000 personnes en quelques heures.

Le 20 juillet dernier, Nabilla Vergara faisait déjà sensation en dévoilant sa silhouette post-partum, dans une robe moulante.

Pour rappel, Nabilla avait déclaré à ses fans avoir pris plus de 20 kilos lors de sa dernière grossesse mais qu’elle ne souhaitait pas se mettre de pression pour retrouver une silhouette qui lui plaisait.